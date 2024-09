Sitting volley, l’Iran si tinge d’oro nella competizione maschile. Battuta la Bosnia, bronzo all’Egitto

Sono arrivati i verdetti definitivi relativamente al torneo di sitting volley maschile di questi Giochi Paralimpici di Parigi. Oggi era il giorno dei titoli da assegnare. Nella Finale per l’oro si sfidavano Iran e Bosnia Herzevogina. La compagine iraniana si è imposta con il punteggio di 3-1, venendo fuori alla distanza. Perso il primo parziale sullo score di 25-22, la risalita dell’Iran si è concretizzata nelle restanti frazioni, terminate 30-28, 25-16 e 25-14.

Tra le fila iraniane grande prestazione di Morteza Mehrzadselakjani, autore di 27 punti con una percentuale d’efficienza pari al 44%. Eccellente la prova anche di Houssein Golestani, che ha messo a referto 21 punti e di Davoud Alipourian con 13 punti.

Pirotecnica la sfida per il bronzo, vinta dall’Egitto per 3-2 contro la Germania: 25-22 23-25 25-23 23-25 15-10 i parziali, con gli egiziani a spuntarla al tie-break. Top scorer sul fronte egiziano è stato Saad Moussa che ha realizzato 19 punti. Tuttavia, è da sottolineare la prestazione di squadra con ben cinque giocatori in doppia cifra.