Sinner torna in campo a Pechino: gli avversari e la entry-list del torneo

Via allo swing asiatico. Jannik Sinner si prepara per volare alla volta della Cina. Il n.1 del mondo, messo in archivio il trionfo negli US Open, affronterà questa particolare parte della stagione con la voglia di confermare quanto di buono fatto fino a questo momento. Dal 26 settembre al 2 ottobre Jannik giocherà a Pechino e cercherà di confermare il titolo dell’anno passato.

Un evento 500, ma vista la qualità dei partecipanti lo si potrebbe considerare alla stessa stregua di un Masters1000. Sinner, infatti, dovrà guardarsi dal tedesco Alexander Zverev (n.2 del seeding), dallo spagnolo Carlos Alcaraz (testa di serie n.3), dai russi Daniil Medvedev (n.4) e Andrey Rublev (n.5), dal bulgaro Grigor Dimitrov (n.6), dall’altro azzurro Lorenzo Musetti (n.7) e dall’altro russo Karen Khachanov (n.8). Un torneo in cui ci saranno anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego.

ENTRY-LIST ATP500 PECHINO 2024

1 Jannik Sinner 1 1 2 Alexander Zverev 2 4 3 Carlos Alcaraz 3 3 4 Daniil Medvedev 5 5 5 Andrey Rublev 6 6 6 Grigor Dimitrov 10 9 7 Lorenzo Musetti 19 18 8 Karen Khachanov 23 22 Alexander Bublik 27 27 Nicolas Jarry 28 26 Francisco Cerundolo 31 29 Flavio Cobolli 32 31 Jiri Lehecka 36 38 Jan-Lennard Struff 37 35 Tallon Griekspoor 38 40 Pedro Martinez 42 43 Gael Monfils 44 45 Adrian Mannarino 46 42 Zhizhen Zhang 48 41 Fabian Marozsan 49 51 Lorenzo Sonego 50 48 Alejandro Davidovich Fokina 63 59 Pablo Carreno Busta 204 18 (PR)

Dal posizionamento delle teste di serie, si può già affermare che Sinner e Alcaraz non potranno incrociarsi in Finale, ma eventualmente in semifinale, replicando quanto accaduto nel 2023. La stagione scorsa, infatti, i due disputarono il penultimo atto e il nostro portacolori si impose con il punteggio di 7-6 6-1. Vedremo se questo incrocio si ripresenterà.

Torneo dell’anno passato fondamentale nella crescita di consapevolezza dell’altoatesino. Nell’evento 2023, infatti, il 23enne pusterese fu in grado di battere in successione Dimitrov, Alcaraz e soprattutto Medvedev, contro cui aveva perso tutti e sei i match disputati precedentemente. Una sorta di turning-point che ha portato Sinner ai vertici della classifica mondiale.