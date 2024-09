Sinner, non è finita: la Wada si aggrappa ad un cavillo e protrae i tempi per presentare appello

Non è ancora finita almeno ad oggi la vicenda legata alla doppia positività accidentale al Clostebol (riscontrata in quantità minime lo scorso marzo) di Jannik Sinner. In effetti Nado Italia e Wada non hanno presentato ricorso al Tas contro la sentenza dell’Itia del 19 agosto che proscioglieva il tennista azzurro, ma l’agenzia mondiale antidoping ha fatto sapere che considera “il caso ancora aperto e l’indagine in corso“.

La Wada fa leva infatti su un comma dell’articolo 13.2 del Codice Antidoping che riconosce all’agenzia la possibilità di far scattare i 21 giorni entro cui poter presentare ricorso dal momento in cui ha ricevuto la documentazione aggiuntiva richiesta (non accontentandosi dunque delle quasi 50 pagine dettagliate della sentenza) in questo caso all’Itia.

Wada non vuole comunicare in che data ha ricevuto (e se ha ricevuto) la documentazione richiesta, ma stando a quanto riporta Lapresse l’agenzia con sede a Montreal avrebbe ancora dieci giorni per presentare ricorso al Tas. I tempi potrebbero inoltre dilatarsi ulteriormente qualora la Wada presentasse nuova richiesta di documentazione sul caso Sinner.