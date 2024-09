Sinner in semifinale a Pechino: il n.1 batte Lehecka e si conferma micidiale al tie-break

Jannik Sinner torna in semifinale all’ATP 500 di Pechino per il secondo anno consecutivo. Il numero 1 del mondo stavolta non deve andare al terzo set, anche se il ceco Jiri Lehecka lo costringe davvero molto vicino. In un’ora e 44 minuti l’altoatesino si impone per 6-2 7-6(6) e aspetta ancora per avere il nome dell’avversario di domani, uno tra il russo Andrey Rublev e il cinese Bu Yunchaokete (anche se questo è un nome unico, separato per ragioni pratiche: di fatto un vero cognome non ce l’ha).

Il primo set scorre via anche troppo facilmente per Sinner. Lehecka cerca di tenere il ritmo, ma per provare a fare qualcosa in più finisce spesso per sbagliare, ed è questa la chiave del break che Jannik porta a casa nel terzo gioco. Il servizio del numero 1 del mondo è finalmente quello dei giorni migliori, tant’è che pur non tenendolo mai a zero il concetto di pericolo non lo conosce. In breve, è un 6-2 con poca difficoltà quello che arriva, in 32 minuti.

Nel secondo parziale Lehecka acquisisce un minimo di fiducia in più nel proprio servizio e anche nei propri mezzi. Nel sesto gioco si ritrova a subire due numeri in tre punti di Sinner (un gran recupero e una risposta millimetrica che genera il dritto vincente quasi successivo), ma tiene fin quando può. La palla break, alla fine, arriva sul 4-3, ma il ceco tiene servendo sulla T. Si arriva così fino alle fasi più calde, e a un 5-5 che vede Jannik costretto per la prima volta nel match ai vantaggi. Doppio fallo (con nastro molto sfavorevole), palla break e prima centrale per sventare il pericolo. Un dritto in rete, però, causa una seconda chance per il ceco, cancellata col settimo ace. Il game è lungo, Sinner si salva, poi sbaglia un dritto importante sul 6-5 15-30 ed è tie-break. Si va avanti con incertezza: prima minibreak di Jannik, poi un momento di calo, il 3-5 e poi il 4-6. Qui l’azzurro, sul servizio di Lehecka, risponde molto bene e costruisce il recupero, per poi giocare una grande seconda sul 5-6. Gli ultimi due punti sono errori del ceco che portano Sinner alla 10a semifinale in questa stagione.

Jannik Sinner, con la vittoria odierna, diventa il primo italiano in Era Open a raggiungere 10 o più semifinali ATP in stagioni consecutive (nel 2023 erano state, appunto, dieci). 15-23 il rapporto vincenti-errori gratuiti contro il 13-24 di Lehecka, con 7 ace e l’88% di punti vinti con la prima (66% Lehecka) a mettere in chiaro i rapporti di forza all’interno del match giocato sul Lotus Court, vale a dire l’ex centrale delle Olimpiadi di Pechino 2008 prima della costruzione del Diamond Court.