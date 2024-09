Sinner-Draper, il pronostico per i bookmakers è a senso unico: le quote per la semifinale degli US Open

Jannik Sinner affronterà Jack Draper nella semifinale degli US Open, con il chiaro obiettivo di accedere all’atto conclusivo dell’ultimo Slam della stagione. Il testa a testa con il britannico andrà in scena questa sera (ore 21.00), quando il fuoriclasse altoatesino scenderà sul cemento di Flushing Meadows a New York con i favori del pronostico: l’azzurro, reduce dal sucesso contro il quotato Daniil Medvedev, dovrà stare attento a non sottovalutare un rivale comunque rognoso.

Nella Grande Mela avrà luogo il confronto tra il numero 1 e il numero 25 del mondo, che in carriera si sono fronteggiati soltanto una volta: Draper si impose tre anni fa nei sedicesimi di finale del Queen’s (ATP 500 di Londra) in due set risolti al tie-break, ma nel frattempo il nostro portacolori è cresciuto sensibilmente ed è balzato al comando del ranking internazionale oltre ad avere vinto gli Australian Open a fine gennaio. In palio la qualificazione alla finale da disputare contro il vincente del confronto tra Frances Tiafoe e Taylor Fritz.

Jannik Sinner è tornato a macinare grande gioco dopo la nota vicenda della positività, ha superato con grande disinvoltura il terribile ostacolo rappresentato da Medvedev e ora guarda al futuro con grande fiducia, desideroso di raggiungere la partita per il titolo in terra america. Le quote per le scommesse sono ben chiare, perché i bookmakers non hanno dubbi su chi riuscirà ad avere la meglio: la vittoria di Jannik Sinner è quotata a 1,14, mentre il successo di Draper è dato a 5,50.

QUOTE SCOMMESSE SINNER-DRAPER

Quota vittoria Jannik Sinner: 1,14

Quota vittoria Jack Draper: 5,50.