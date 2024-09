Sinner a caccia dei 10000 punti: i Magnifici 7 che ce l’hanno fatta prima di lui

Il nuovo sistema di assegnazione di punti del ranking ATP, in vigore a partire da questa stagione, ha già ricompensato Jannik Sinner con 800 punti per il raggiungimento delle semifinali degli US Open 2024 di tennis: l’azzurro si è portato a quota 9980 nella classifica virtuale.

L’azzurro è ad una vittoria dall’infrangere la barriera dei 10000 punti, che sarebbe già caduta senza la cancellazione dei 400 ottenuti ad Indian Wells: in caso di successo nella semifinale di New York contro il britannico Jack Draper, Sinner raggiungerebbe quota 10480.

In passato soltanto sette tennisti si sono spinti oltre la quota iconica dei 10000 punti, ovvero Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray, Pete Sampras, Daniil Medvedev ed Andre Agassi. Sinner, inoltre, vincendo gli US Open, salirebbe a quota 11180.

RANKING ATP VIRTUALE AL 6 SETTEMBRE

1 Jannik Sinner 9980

2 Alexander Zverev 7075

3 Carlos Alcaraz 6690

4 Novak Djoković 5560

5 Daniil Medvedev 5475

6 Andrey Rublev 4645

7 Hubert Hurkacz 4060

8 Casper Ruud 4010

9 Grigor Dimitrov 3965

10 Alex de Minaur 3655

I TENNISTI OLTRE I 10000 PUNTI IN CARRIERA

Novak Djokovic

Roger Federer

Rafael Nadal

Andy Murray

Pete Sampras

Daniil Medvedev

Andre Agassi