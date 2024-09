Si avvicina un nuovo arrivo per Jannik Sinner: il preparatore sarà un ex di Djokovic

Jannik Sinner ha appena vinto lo US Open 2024 dopo le diverse polemiche che l’hanno visto coinvolto per il caso della doppia positività al clostebol. Caso che ha portato all’inevitabile licenziamento di Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, che erano il suo preparatore atletico e il suo fisioterapista, entrambi in concausa legati a ciò che è successo al numero 1 del mondo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport e da Ubitennis, sarebbe imminente la scelta di Marco Panichi come preparatore atletico e mancherebbe solo l’ufficialità. Una figura di grande esperienza che è stata nello staff di Djokovic per ben sei stagioni fino allo scorso marzo e ha collaborato durante lo scorso US Open con Juncheng Shang.

Si tratta di un profilo davvero quotato che ha trattato atleti italiani e non italiani di livello internazionale, in molti casi per brevi periodi di tempo, nel caso di Djokovic per un periodo piuttosto prolungato: il rapporto con il serbo si era solidificato soprattutto dall’arrivo di Goran Ivanisevic nel suo box.

Rimarrebbe ancora scoperta la figura del fisioterapista: le voci si rincorrono e vorrebbero un ritorno di Claudio Zimaglia che attualmente collabora con lo stesso Djokovic, ma che in passato è stato con Sinner quando l’altoatesino era sotto l’ala di Riccardo Piatti.