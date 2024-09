Serata storica per il calcio femminile italiano: la Juventus elimina il PSG, anche la Roma ai gironi di Champions League!

Una serata da ricordare per il calcio femminile italiano. Juventus e Roma saranno alla fase a gironi della Champions League, la massima competizione europea per club. Un riscontro molto significativo per il “Pallone in rosa” nostrano, che sta cercando di trovare una propria dimensione nell’ambito internazionale e i riscontri delle due compagini in questione fanno ben sperare.

In questi playoff, la Juve affronta le temuta squadra del PSG. All’andata, le bianconere avevano fatto valere il fattore campo, sconfiggendo a Biella la formazione parigina 3-1, con una Sofia Cantore sugli scudi. Ebbene, proprio lei ha continuato doveva aveva lasciato.

L’attaccante della Vecchia Signora è riuscita a gonfiare la rete anche al PSG Campus, sbloccando il risultato dopo appena 3′. La reazione delle padrone di casa c’è stata al 54′, con la realizzazione del calcio di rigore dell’olandese Romee Leuchter. Ci ha pensato però Barbara Bonansea a riportare in vantaggio la squadra allenata da Massimiliano Canzi al 72′, su assist di Arianna Caruso. La girandola dei cambi non ha cambiato lo spartito e la Juventus è stata capace di espugnare il rettangolo verde francese.

Goleada autentica, invece, della Roma. Le campionesse d’Italia non hanno avuto “pietà” del Servette. Le capitoline si erano imposte al Tre Fontane nel match d’andata 3-1 e quindi partivano con un margine di vantaggio importante rispetto alle svizzere. L’interpretazione, però, di questo ritorno è stato eccezionale per le giocatrici di Alessandro Spugna che si sono letteralmente esaltate, con un 7-2 roboante.

Nella prima frazione di gioco, conclusa sul 4-1, la norvegese Haavi al 12′ non ha dato scampo al portiere avversario e 2′ dopo la giovanissima e talentuosa Giulia Dragoni ha raddoppiato. Per le elvetiche ha accorciato le distanze Saoud, ma Manuela Giugliano al 42′ e la giapponese Kumagai al 45+1′ si sono fatte trovare pronte all’appuntamento. Nella ripresa ancora una splendida Dragoni ha fatto doppietta al 55′, come Valentina Giacinti, subentrata a Minami al 60′. L’attaccante giallorossa è andata a segno al 62′ e al 90′. L’altra rete del Servette ha portato la firma di Marchao al 59′.

E così Juventus e Roma saranno parte delle 12 squadre qualificate per la citata fase a gironi, unendosi a Barcellona, Lione, Bayern Monaco e Chelsea. Il sorteggio di domani a Nyon (Svizzera) definirà la composizione dei vari gironi.