Sci alpino, Sofia Goggia: “Felice di questa operazione, tra una settimana si riparte”

Sofia Goggia si è sottoposta a un secondo intervento per rimuovere le placche inserite nella gamba destra dopo l’infortunio di febbraio. Di conseguenza la bergamasca comincerà un po’ in ritardo la preparazione, non andrà con le compagne in Argentina e si sottoporrà a una piccola riabilitazione.

La campionessa azzurra ha commentato così questa operazione ai microfoni della FISI: “Stamattina sono stata dimessa dalla clinica La Madonnina che ci tengo a ringraziare di cuore, a partire dagli infermieri che mi hanno trattata con la solita gentilezza”.

“Un ringraziamento speciale per tutta l’equipe che si è radunata sabato per rimuovere la piastra, a partire dal prof Accetta, il dottor Panzeri e Herbert (Schoenhuber, ndr), che per me è come un papà. E anche Alberto Zangrillo, davvero un grande. Sono molto contenta di essermi tolta questa ferraglia dalla gamba, mi creava una certa intolleranza con lo scarpone. Ora una settimana tranquilla, poi ricominciamo con calma…“.