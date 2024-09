Sci alpino, Nicol Delago costretta a rientrare in Italia per operarsi: l’entità dell’infortunio

Brutte notizie per la Nazionale italiana femminile di sci alpino, impegnata a Ushuaia (in Argentina) in un raduno di preparazione verso la stagione invernale con il gruppo polivalenti di Coppa del Mondo. Nicol Delago ha dovuto lasciare purtroppo il Sudamerica in seguito ad un infortunio, che l’ha costretta a fare rientro in Italia per sottoporsi ad un intervento chirurgico.

La velocista azzurra, reduce da un positivo avvio di 2024 in cui è tornata sul podio nel circuito maggiore dopo quattro anni di digiuno con due ottimi terzi posti nelle discese libere di Altenmarkt-Zauchensee e Saalbach, si è procurata infatti la frattura scomposta della clavicola destra nel corso di un allenamento sulle nevi argentine.

La sorella maggiore di Nadia verrà presa in consegna oggi dalla Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri, che procederà all’operazione chirurgica nelle prossime ore. Nel frattempo è andata in scena a Cerro Castor (sempre in Argentina) la terza giornata di gare valevoli per la South American Cup, in cui Martina Peterlini si è imposta in slalom davanti alla tedesca Jessica Hilzinger e alla svizzera Aline Danioth