Scherma, Italia senza medaglie nella spada alle Paralimpiadi di Parigi. Lambertini sconfitto nella finale per il bronzo

Sfuma il sogno di Emanuele Lambertini di conquistare la sua prima medaglia paralimpica. Purtroppo il 25enne emiliano è stato sconfitto nella finale per il bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024 nella prova individuale di spada categoria A. Un ko arrivato contro il turno Hakan Akkaya con il punteggio di 15-13 al termine di un assalto decisamente combattuto e che si è deciso solo alle ultime stoccate.

Il cammino di Lambertini si era precedentemente interrotto in semifinale con la sconfitta per 15-4 contro il cinese Sun. L’azzurro era dunque passato al tabellone per la medaglia di bronzo, battendo per 15-13 il cinese Tian, prima di fermarsi proprio nella sfida decisiva per la medaglia.

Si chiude una giornata senza medaglie per l’Italia. Sempre nella categoria A è arrivato il settimo posto di Matteo Dei Rossi, battuto proprio dal turco Akkaya nei quarti (15-10) e poi dal cinese Tian per 15-13.

Sicuramente c’è un po’ di amarezza per Rossana Pasquino, testa di serie numero due. La pugliese ha concluso al settimo posto nella prova di spada femminile categoria B, venendo eliminata nei quarti dalla cinese per 15-13 e poi purtroppo nel tabellone per il bronzo dalla canadese Lowthian. Tra gli uomini invece hanno chiuso all’11° posto Michele Massa e al 14° Gianmarco Paolucci.