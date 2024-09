Scherma, Bebe Vio e le azzurre si confermano sul podio alle Paralimpiadi per la terza edizione di fila!

Per la terza Paralimpiade consecutiva l’Italia conquista la medaglia nella prova a squadre di fioretto femminile. Dopo il bronzo di Rio 2016 e l’argento di Tokyo 2020, oggi è arrivato un altro meraviglioso bronzo. Sul podio a Parigi 2024 salgono Bebe Vio Grandis, Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Rossana Pasquino.

Per la conquista della medaglia è stata decisiva per le azzurre la vittoria nella finale per il bronzo contro Hong Kong. Una sfida che ha visto le ragazze del CT Simone Vanni imporsi con il punteggio di 45-33. Mogos e Vio portano l’Italia sul 10-3, ma le asiatiche ribaltano tutto con un 12-2 di Yu su Trigilia. Quest’ultima, però, si riscatta subito con un 7-2 contro Tong. Da quel momento le azzurre prendono il largo, chiudendo poi con Bebe Vio alla quarantacinquesima stoccata.

Il cammino dell’Italia era cominciato con il netto successo sugli Stati Uniti nei quarti di finale per 45-16. In semifinale era arrivata poi la sconfitta con la fortissima Cina in una sfida davvero molto equilibrata. Le azzurre si sono arrese 45-41, nonostante l’incredibile ultimo assalto di Bebe Vio, che ha rifilato un 11-5 a Gu Haiyan. Le speranze di medaglia per l’Italia non sono finite, visto che il quartetto maschile composto da Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Michele Massa e Gianmarco Paolucci affronterà la Francia nella finale per il bronzo.