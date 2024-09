Scherma, l’Italia chiude senza medaglia nell’ultima giornata delle Paralimpiadi di Parigi 2024

L’ultima giornata della scherma alle Paralimpiadi di Parigi 2024 si chiude senza medaglie per l’Italia. Nelle prove a squadre di spada entrambi i quartetti azzurri non sono riusciti a raggiungere il podio. Al maschile il quartetto composto da Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa ha concluso al settimo posto, mentre al femminile le azzurre Rossana Pasquino, Andreea Mogos e Loredana Trigilia sono giunte none.

Si è fermato nei quarti di finale il percorso dell’Italia nella gara maschile. Dopo la vittoria contro il Giappone per 45-34, gli azzurri sono stati battuti dalla fortissima Cina con il punteggio di 45-33. Proprio gli asiatici hanno conquistato la medaglia d’oro, battendo in finale l’Iraq per 45-36. Il bronzo è andato alla Thailandia, che ha battuto le padrone di casa della Francia per 45-40.

Eliminazione agli ottavi di finale, invece, per le spadiste azzurre. L’Italia è stata sconfitta dall’Ucraina per 45-38. Proprio le ucraine si sono spinte fino alla finale, perdendo poi con la Cina per 45-37; mentre il bronzo lo ha vinto la Gran Bretagna, battendo 45-28 la Polonia.

Si chiude una Paralimpiade che ha visto l’Italia conquistare quattro medaglie, miglior risultato da Atlanta 1996 (furono nove). Purtroppo non è arrivato l’oro, ma l’argento di Matteo Betti nel fioretto maschile categoria A e poi tre bronzi conquistati da Edoardo Giordan nella sciabola maschile A, Bebe Vio Grandis nel fioretto femminile B e dalla squadra di fioretto femminile.