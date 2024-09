United Rugby Championship 2024-2025: le Zebre Parma perdono a Cardiff, ma arriva un punto di bonus

Si è conclusa da poco la sfida tra Cardiff e Zebre Parma, valevole per la prima giornata dello United Rugby Championship. Gli emiliani, purtroppo, riprendono il cammino da dove lo avevano interrotto, cioè con una sconfitta, ma conquistano il punto di bonus difensivo.

Avvio molto equilibrato, con le Zebre che partono meglio, non concretizzano, ma riescono a difendere ed a bloccare le folate gallesi. Al 9’ un’infrazione gallese manda sulla piazzola Giovanni Montemauri per i primi punti della stagione: Zebre avanti 0-3. Arriva, però, subito la reazione di Cardiff, che dopo un minuto si presenta sulla linea di meta, calcio al largo dove c’è Winnett, che deve solo schiacciare per il 7-3 al 10’. Sono ancora i falli gallesi a dare la chance alla franchigia federale di segnare punti, ma al 14’ Montemauri non trova i pali.

Occasione persa che costa cara alle Zebre Parma, che al 19’ subiscono la seconda meta dei padroni di casa. Attaccano i gallesi, ancora un calcetto, questa volta rasoterra, che trova Stephens libero al largo: Cardiff che scappa via sul 12-3. Gli emiliani sbagliano banalmente nella loro metà campo, ed al 22’ arriva anche la terza meta gallese, questa volta con Thomas. Prova una reazione la formazione di Brunello nel finale del primo tempo, ma non trova punti e si va, così, al riposo sul 17-3.

Come nel primo tempo, anche nella ripresa sono le Zebre Parma ad iniziare meglio, alla ricerca di una meta che riapra il discorso. Così al 48’ la squadra emiliana rinuncia ad un piazzato facile per andare in touche, ma il calcio viene sbagliato malamente: occasione sprecata. Ancora una fallo di Cardiff, altro calcio in touche, e questa volta la rimessa arriva. Ancora un fallo dei padroni di casa, ad un passo dalla linea di meta, ma ancora una volta sprecano tutto i ragazzi di Brunello: nulla di fatto. Non fallisce, invece, Cardiff, al 57’, quando dalla maul arriva la meta del bonus, firmata da McNally: i gallesi virtualmente chiudono il discorso sul 22-3.

Al 65’, finalmente, arriva la meta delle Zebre, con Giulio Bertaccini, permit player dal Valorugby Emilia, che si invola tra le linee difensive gallesi: si va sul 22-10. Le Zebre vanno a caccia almeno del punto di bonus difensivo: la meta arriva a tempo scaduto con Locatelli, anche lui permit, ma dal Viadana. Il match si chiude sul 22-17: punto di bonus difensivo per gli emiliani.