Rugby, la Lazio batte il Cus Torino e accede alla fase a gironi della Coppa Italia

Si è chiusa la fase preliminare della Coppa Italia di rugby, che da quest’anno prevedeva al via anche 9 club di Serie A. E come era successo quasi su tutti i campi ieri, anche oggi non c’è stata partita, con la squadra di Serie A Elite a dominare la sfida. La Lazio, dunque, ha superato il Cus Torino per 14-50 e accede alla seconda fase del torneo.

Match comunque non facile per la Lazio, che ha chiuso il primo tempo sotto per 14-10. Tutta un’altra musica, invece, la ripresa, con le mete Cruciani, Bruno Schmidt, Morelli, ancora Cruciani, Bianco e una meta di punizione che hanno fissato, come detto, il punteggio finale sul 14-50.

Seconda fase che, dunque, vedrà al via solo squadre del massimo campionato italiano. Oltre al Petrarca Padova, già qualificato di diritto come squadra campione d’Italia, passano il turno dunque Viadana, Rovigo, Valorugby Emilia, Colorno, Mogliano, Fiamme Oro Roma, Lyons Piacenza, Rangers Vicenza e, come detto, la Lazio.

La seconda fase, che prenderà il via il prossimo weekend, vedrà le dieci formazioni qualificate divise in due gironi da 5 squadre. Sono previsti match di sola andata e alla fine di questa seconda parte del torneo le prime due in classifica in ogni girone accederanno alle semifinali. Anche queste si giocheranno in gara unica, sul campo della prima classificata, e decideranno le due finaliste.