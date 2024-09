Rugby, inizia la nuova stagione della Benetton Treviso. Com’è cambiata la squadra e obiettivo da raggiungere

Inizia il prossimo weekend la nuova stagione dell’United Rugby Championship e sabato sera a Monigo inizierà la stagione della Benetton Treviso, che ospiterà i gallesi Scarlets. Fin da subito un banco di prova importantissimo per capire quali devono e quali possono essere le ambizioni della squadra di Marco Bortolami, che non può non avere i playoff come obiettivo.

I veneti hanno chiuso la scorsa stagione al settimo posto, con 54 punti, frutto di 11 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte. Bissare il risultato di un anno fa sarebbe già un ottimo risultato per una franchigia che ha due grossi handicap dalla sua parte. Il primo un budget comunque non tra i più alti in Europa – seppur meglio di tante altre squadre – il secondo il fornire circa l’80% dei giocatori alla nazionale. Questo significa non avere a disposizione la rosa ideale a novembre e poi tra febbraio e marzo. Senza considerare il rischio infortuni. E su questo il neopresidente federale Duodo dovrà metterci mano se vorrà essere credibile.

Rispetto a un anno fa non ci saranno più Giacomo Da Re, Dewaldt Duvenage, Sam Hidalgo-Clyne, Edoardo Padovani, Joaquin Riera, Marcus Watson, Marco Lazzaroni, Gianmarco Lucchesi, Giacomo Nicotera, Giovanni Pettinelli, Henry Time-Stowers e Federico Zani. Mentre i nuovi arrivi – al momento – sono Riccardo Genovese, Marco Manfredi, Lautaro Bazàn Velez, Louis Lynagh e Matt Gallagher. E si vocifera di un Agustin Creevy in arrivo.

Soprattutto Lynagh e Gallagher sono attesi a fare la differenza, sia in maglia biancoverde sia azzurra. Ma, come detto, molto dipenderà dal fieno che Bortolami saprà mettere in cascina da qui a novembre e poi prima del Sei Nazioni. Essere nelle prime posizioni e con un buon margine vorrebbe dire poter puntare ai playoff. E in Europa? L’obiettivo, essendosi qualificati per la Champions Cup, è fare una buona figura. Tutto ciò che potrebbe arrivare in più sarà solo ben accetto.