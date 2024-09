Rugby, il ranking mondiale dell’Italia dopo i Test Match estivi

Nonostante sia terminata la finestra internazionale per il Summer Tour, e siano ormai prossime le Autumn Nations Series, il ranking mondiale di rugby continua a modificarsi per lo svolgimento di due importanti manifestazioni, ovvero il The Rugby Championship e la Pacific Nations Cup.

In virtù dei risultati di queste competizioni continuano a fluttuare i punteggi delle Nazionali coinvolte, ovvero quelle dell’emisfero australe, oltre alle selezioni nordamericane, e dunque cambiano anche i piazzamenti in graduatoria, coinvolgendo ovviamente anche le formazioni che non scendono in campo.

L’Italia, soprattutto a seconda dei risultati dell’Australia nella prima manifestazione e delle Fiji nella seconda, pur restando ferma a quota 79.98 punti, cambia spesso piazzamento: nell’aggiornamento rilasciato ieri, lunedì 9 settembre, gli azzurri sono tornati all’ottavo posto, scavalcando l’Australia, annichilita dall’Argentina.

RANKING RUGBY AL 9 SETTEMBRE

1 Sudafrica 93.58

2 Irlanda 92.12

3 Nuova Zelanda 88.25

4 Francia 86.96

5 Inghilterra 85.40

6 Scozia 82.82

7 Argentina 82.49

8 Italia 79.98

9 Australia 79.78

10 Fiji 78.43

11 Galles 76.04

12 Georgia 74.10

13 Samoa 73.54

14 Giappone 72.29

15 Portogallo 70.61

16 Tonga 67.78

17 Uruguay 67.39

18 Spagna 66.29

19 USA 66.08

20 Romania 62.62