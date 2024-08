Rugby, la Coppa Italia scatterà con il barrage del 21-22 settembre: formula e partecipanti

Inizierà con il barrage del 21-22 settembre la Coppa Italia 2024-2025 di rugby maschile, che anticiperà di un paio di settimane l’avvio del massimo campionato: 19 le squadre partecipanti, con il Petrarca Padova campione d’Italia già ammesso alla fase a gironi.

Le altre nove squadre della Serie A élite 2024-2025 e nove delle squadre del Gruppo 1 e 2 della Serie A 2024-2025 si contenderanno gli altri nove posti a disposizione per determinare la composizione delle due poule da 5 squadre ciascuna.

Questi i nove incontri del barrage:

CUS Torino-Lazio Rugby 1927

Cavalieri Union R. Prato Sesto-Rangers Vicenza

Verona Ruby-Sitav R. Lyons

Petrarca Rugby (cadetta)-Fiamme Oro Rugby

Biella R. Club-Mogliano Veneto Rugby

Rugby Parabiago-HBS Colorno

Livorno Rugby-Valorugby Emilia

Rugby Roma Olimpic 1930-Femi CZ R. Rovigo Delta

Rugby Pesaro-Rugby Viadana 1970

La fase a gironi inizierà la settimana successiva, il 28 settembre 2024, e si concluderà l’11 gennaio 2025: le prime due classificate di ciascuna poule si qualificheranno alle semifinali del 14-15 marzo 2025, infine la finale si disputerà nel fine settimana del 12-13 aprile 2025.

FORMULA E PARTECIPANTI COPPA ITALIA 2024-2025

Coppa Italia Maschile

Partecipanti: 19 squadre (le 10 squadre di Serie A Elite più nove squadre del Gruppo 1 e 2 della Serie A)

Durata

Barrage 21/22 settembre per determinare la composizione delle due poule da 5 squadre ciascuno

Composizione barrage: CUS Torino vs. Lazio Rugby 1927; Cavalieri Union R. Prato Sesto vs. Rangers Vicenza; Verona Ruby vs. Sitav R. Lyons; Petrarca Rugby (cadetta) vs. Fiamme Oro Rugby; Biella R. Club vs. Mogliano Veneto Rugby; Rugby Parabiago vs. HBS Colorno; Livorno Rugby vs. Valorugby Emilia; Rugby Roma Olimpic 1930 vs. Femi-CZ R. Rovigo Delta; Rugby Pesaro vs. Rugby Viadana 1970.

Fase a gironi: 28 settembre – 11 gennaio (5 turni)

Semifinali 14/15 marzo (gara unica in caso della miglior classificata) secondo il seguente schema:

1a Girone 1 v 2a Girone 2

1a Girone 2 v 2a Girone 1

Finale 12/13 aprile (gara unica, sede da definire).

La vincitrice si aggiudicherà al Coppa Italia Maschile 2024/25.