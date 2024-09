Richard Carapaz rinuncia ai Mondiali di ciclismo: “La salute dei miei cari è più importante”

L’Ecuador, dopo una stagione da sogno, era attesissimo per la prova in linea dei Mondiali di ciclismo in Svizzera. La compagine sudamericana però dovrà purtroppo rinunciare alle sue due stelle: dopo il forfait di Jhonatan Narvaez è arrivato infatti anche quello di Richard Carapaz.

Il vincitore della Maglia a Pois del Tour de France ha annunciato sui suoi profili social che non sarà presente a Zurigo domenica perché dovrà tornare a casa per stare vicino alla figlia che ha subìto un intervento chirurgico.

Le sue parole: “Nelle ultime ore, sono stato costretto a tornare urgentemente in Ecuador per stare vicino a mia figlia. Fortunatamente l’intervento è andato bene, ma, senza dubbio, ci sono delle precauzioni da prendere. Di fronte a questa emergenza familiare, non ho potuto allenarmi per alcuni giorni e la mia condizione non è al livello di quel che merita l’Ecuador, fisicamente e anche mentalmente. Per questo motivo ho deciso di non partecipare al Mondiale di Zurigo 2024″.

E aggiunge: “Rappresentare l’Ecuador è una delle responsabilità più grandi che ho come atleta. Però, tutti siamo umani e in una carriera ci sono circostanze che vanno oltre lo sport. La salute dei miei cari è la mia priorità. Ringrazio la Federazione per la fiducia che mi ha dimostrato e auguro tutto il bene del mondo ai miei compagni”.