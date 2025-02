Richard Carapaz fissa il suo obiettivo: “Voglio vincere il Giro d’Italia”

Richard Carapaz ha messo nel mirino il Giro d’Italia 2025. Il corridore ecuadoregno sarà il leader della EF Education-EasyPost nella prossima edizione della Corsa Rosa e l’obiettivo per il 31enne di El Carmelo sarà quello di provare ad essere competitivo per la classifica generale, provando a bissare il successo ottenuto nel 2019 (vanta anche un podio con il secondo posto nel 2022).

In un’intervista rilasciato al media ecuadoregno Primicas, Carapaz ha parlato della stagione che verrà: “Ho grandi aspettative quest’anno. Molto dipende dal fatto se tutto andrà liscio o meno, però mi sento molto motivato, perché sento di avere nuove possibilità. L’inverno è andato bene, sono stato spesso in altura a Tulcan. Mi sembra di stare bene e voglio vincere di nuovo il Giro d’Italia. La Vuelta 2024 mi ha dimostrato che posso ancora puntare alla classifica generale e abbiamo scelto il Giro per il suo percorso. L’ultima settimana è molto dura”.

Carapaz correrà le Strade Bianche e poi anche la Tirreno-Adriatico. Il sudamericano poi correrà anche la Volta a Catalunya e poi punterà anche alla Liegi-Bastogne-Liegi. Il focus, però è tutto sul Giro: “La mia motivazione più grande è sapere che ho ottenuto grandi risultati al Giro d’Italia e che voglio continuare a vincere. Quando ho fatto gare WorldTour nella maggior parte di esse ho vinto almeno una volta. Questo mi fa dire che sono un corridore con molta qualità e l’ho dimostrato con l’esperienza”

Sul mancato ricambio generazionale nel ciclismo ecuadoregno: “Non abbiamo una cultura ciclistica molto forte, abbiamo avuto periodi molto brevi. Poi è arrivata la nostra epoca, che è quella che ha brillato di più con cinque corridori nel WorldTour. Molte persone hanno comprato una bicicletta e vanno a pedalare. Speriamo che si crei una cultura più forte”.