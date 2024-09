Rally Grecia, Thierry Neuville vicino al successo finale, Ogier prova a rimontare su Sordo

Thierry Neuville si avvicina ad ampi passi alla vittoria del Rally di Grecia, decimo e quartultimo appuntamento del Mondiale WRC 2024. Lo sterrato ellenico continua a regalare emozioni a non finire, con colpi di scena che stanno andando a riscrivere la classifica. Dopo un venerdì con diversi piloti alle prese con forature e problemi tecnici, anche la giornata odierna non è stata da meno.

Manca solo la domenica ellenica e la classifica generale vede al comando il leader della stagione Thierry Neuville (Hyundai i20) comandare con un margine di vantaggio di 54.9 secondi sullo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20). Terzo il francese Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) a 1:19 mentre è quarto l’estone Ott Tanak (Hyundai i20) a 3:20.

LA GARA

La giornata in terra ellenica ha preso il via con la SS7 Rengini di 28.67 chilometri con Thierry Neuville che brucia Sebastien Ogier per appena 2 decimi, mentre Dani Sordo è terzo a 16.2 e Elfyn Evans quarto a 21.5. Ott Tanak, per una foratura, lascia ben 4:06. Si è passati poi alla SS8 Thiva, di 20.95 chilometri con Sebastien Ogier che precede Dani Sordo per 7.4 secondi, con Thierry Neuville terzo a 10.5. La prima parte di giornata si è chiusa con la SS9 Aghii Theodori 1 di 25.87 chilometri con l’ennesimo successo di Sebastien Ogier con 5.7 su Thierry Neuville e 6.2 su Ott Tanak. Dani Sordo, invece, ha subito la foratura della gomma posteriore destra e ha perso 51.3 secondi.

Il pomeriggio ha preso il via con la SS10 Loutraki di 12.90 chilometri con Sebastien Ogier che fa suo lo stage con 2 decimi su Thierry Neuville e 4.9 su Dani Sordo. Si è passati poi alla SS11 Aghii Theodori 2 con il solito Sebastien Ogier che supera Ott Tanak per cinque decimi, mentre Thierry Neuville gestisce e perde solo 5.5. Il sabato del Rally di Grecia si è concluso con la SS12 EKO SSS di 1.97 chilometri che ha visto primeggiare il belga con 4 decimi sul rivale francese.