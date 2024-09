Rally Grecia, succede di tutto all’Acropolis! Ogier beffato dal motore e Tanak sale al comando

Dopo lo shakedown di ieri, oggi ha preso ufficialmente il via il Rally di Grecia, decimo e quartultimo appuntamento del Mondiale WRC 2024. L’Acropolis non ha lesinato in fatto di emozioni tra incidenti, guasti, cambi al vertice della graduatoria generale e colpi di scena davvero a non finire.

Dopo una intensissima giornata di gare è infatti l’estone Ott Tanak (Hyundai i20) a comandare la classifica generale con un margine di vantaggio di 21.8 secondi sullo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20). Terza posizione, nonostante guai tecnici al mattino, per il leader del Mondiale, il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 45.2, mentre è clamorosamente quarto il francese Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) a 2:26 tradito dal motore proprio nell’ultimo stage. Già fuori classifica, o quasi, il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a quasi 10 minuti (+9:55), il francese Adrien Fourmaux (Ford Puma) a quasi mezzora (+29:52) e il nipponico Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) a quasi 40 minuti (+39:45).

LA GARA

Il venerdì ellenico ha preso il via con la SS1 Ano Pavliani 1 di 22.47 chilometri con il successo di Sebastien Ogier con 6 decimi su Ott Tanak e 8 su Adrien Fourmaux, mentre Thierry Neuville lascia subito 10.3 secondi per un problema al motore. La mattina è proseguita con la SS2 Dafni 1 di 21.67 chilometri con Takamoto Katsuta che svetta con 1.9 secondi di vantaggio su Ott Tanak e 3.9 su Sebastien Ogier. Proseguono le difficoltà di Thierry Neuville che perde altri 16.7 secondi con una Hyundai che procede a soli 3 cilindri per metà stage. Terzo impegno di giornata la SS3 Tarzan 1 di 23.37 chilometri con il dominio di Sebastien Ogier con 4.9 secondi su Adrien Fourmaux e 9.1 su Dani Sordo. Quarto Ott Tanak a 11.2 con Thierry Neuville quinto a 12.6. Disastro per Takamoto Katsuta che perde una gomma e minuti a pioggia.

Il pomeriggio del Rally di Grecia ha avuto inizio con la SS4 Ano Pavliani 2 con colpi di scena che proseguono. Adrien Fourmaux infatti rompe la trasmissione, mentre Sebastien Ogier fa suo lo stage con 1.9 secondi su Ott Tanak e 10.3 su Dani Sordo, quarto Thierry Neuville a 13.2 dopo aver risolto i problemi alla sua vettura. Si è passati poi alla SS5 Dafni 2 con Ott Tanak che precede Dani Sordo per 4.5 secondi, mentre Thierry Neuville cede 9.4 e Sebastien Ogier fa peggio con 16.7. Il venerdì si è concluso con la SS6 Tarzan 2 e l’ennesimo colpo di scena. Sebastien Ogier, infatti, ha un grave problema al motore e lascia sul terreno 2:22, mentre Thierry Neuville vince lo stage con 7 decimi su Dani Sordo e 1.4 su Ott Tanak che prende la vetta della classifica generale.