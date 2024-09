Rally del Cile, Rovanpera cala il poker stagionale. Neuville si avvicina al titolo mondiale

Kalle Rovanpera si conferma un talento fuori scala e vince il Rally del Cile 2024, undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale WRC. Il giovane fenomeno finlandese della Toyota centra così il quarto successo parziale di un campionato in cui ha preso parte solamente ad alcuni appuntamenti selezionati (da pilota part-time), rinunciando sin da subito alla possibilità di conquistare il terzo titolo iridato consecutivo.

Il driver finnico ha raggiunto quota 15 vittorie in carriera, imponendosi nell’evento sudamericano con un margine di 23″4 sul compagno di squadra gallese Elfyn Evans e 43″9 sulla Hyundai dell’estone Ott Tanak, che resta però ancora molto distante dal leader della generale Thierry Neuville quando mancano due soli rally al termine della stagione.

Il belga della Hyundai, quarto in Cile a 1’01″1 dal vincitore con un weekend in progressione dopo un avvio complicato, può gestire ancora un solido vantaggio di 29 punti su Tanak (con 60 punti ancora in palio) e oltre 40 sugli altri inseguitori. Domenica perfetta per il pluricampione mondiale Sebastien Ogier, che ha vinto sia la Power Stage che la Super Sunday dopo il ritiro di ieri.

Il francese della Toyota, impegnato nel WRC con un ruolo part-time, ha perso nei giorni scorsi la possibilità di raccogliere punti pesanti per continuare ad inseguire un’eventuale rimonta in campionato su Neuville. Top5 completata dalla Ford M-Sport del transalpino Adrien Fourmaux, quinto a 2’02″7 dovendo scontare una penalità di 1 minuto.