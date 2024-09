Rally Cile 2024, Esapekka Lappi il migliore dello Shakedown

Calato il sipario sul day-1 del terzultimo appuntamento del Mondiale di rally 2024. Il WRC tiene banco sullo sterrato del Cile e le difficoltà per gli equipaggi non saranno poche. Quest’oggi è andato in scena il consueto Shakedown, la stage di prova compiuta sul percorso denominato ‘Conuco’ di 6,79 chilometri.

Si è lavorato per comprendere al meglio il comportamento delle gomme, in vista delle tappe che avranno un valore in termini di classifica di questo round iridato. Il migliore è stato il finlandese Esapekka Lappi che con la Hyundai Motorsport ha stampato il tempo di riferimento nel suo secondo passaggio (3:18.2). Alle sue spalle, troviamo il lettone Martins Sesks del Team M-Sports, più lento di 2.2 di Lappi. Terzo Sami Pajari, il primo rappresentante della Toyota GR Yaris Rally1. Alla seconda apparizione con una Rally1 ibrida, il suo distacco dal vertice è stato di 2.6.

A seguire l’altro finlandese Kalle Rovanpera, in evidenza nei primi passaggi, ma poi non in grado di migliorare ulteriormente il suo crono e classificandosi in quarta posizione a 3.9 a Lappi. Quinto l’estone Ott Tanak, con l’altra i20, a 5.8 dalla vetta. Il britannico Elfyn Evans, a bordo della GR Yaris Rally1 ufficiale, ha preceduto il leader del campionato, Thierry Neuville (settimo). Solo decimo l’otto volte campione del mondo, Sebastian Ogier, probabilmente frenato da qualche problema tecnico sulla sua Yaris.