Quanti punti ATP vale Sinner-Medvedev agli US Open? Il bottino in palio e gli scenari di classifica

Jannik Sinner e Daniil Medvedev si affronteranno nei quarti di finale degli US Open. L’appuntamento è per la notte italiana tra mercoledì 4 e giovedì 5 settembre sul cemento statunitense di Flushing Meadows a New York. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato tra il numero 1 e il numero 5 al mondo, entrambi desiderosi di proseguire la propria avventura nell’ultimo Slam della stagione. Sarà la rivincita della finale degli Australian Open disputata a fine gennaio e dei quarti di finale di Wimbledon andati in scena in estate: a Melbourne fece festa l’altoatesino, sull’erba inglese si impose il moscovita.

Jannik Sinner scenderà in campo con la consapevolezza di avere vinto cinque degli ultimi seiprecedenti contro il russo, che conduce 7-5 nei confronti con il nostro portacolori. Il fuoriclasse altoatesino dovrà essere bravo a trovare le giuste energie fisiche e a mantenere una certa concentrazione dopo i noti episodi delle ultime settimane per fronteggiare un avversario di rango, già capaci di alzare al cielo il trofeo in questa località e che vanta un gioco eccellente sul cemento.

La partita tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev mette in palio 400 punti, che si aggiungono ai 400 già incamerati da entrambi con l’approdo ai quarti di finale per un totale di 800 punti. La qualificazione alla semifinale di uno Slam assicura infatti 800 punti complessivi: se il nostro portacolori riuscisse nell’intento volerebbe a quota 9.980 punti (ora è fermo a 9.5800 punti) e rafforzare il numero 1 del ranking ATP. Medvedev potrebbe passare dagli attuali 5.475 punti (è quinto in graduatoria) a 5.875, superando Novak Djokovic.

QUANTI PUNTI ATP VALE SINNER-MEDVEDEV

400 punti, che si sommano ai 400 già acquisiti per la qualificazione alle semifinali per un totale di 800 punti complessivi.

Sinner passerebbe da 9.580 a 9.980 punti, Medvedev da 5.475 e 5.5.875.