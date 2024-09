ATP Chengdu, Lorenzo Musetti accede in semifinale: battuto Mannarino con alti e bassi

Lorenzo Musetti è ancora in semifinale nell’ ATP 250 di Chengdu. Continua dunque l’ottimo feeling tra il toscano ed il torneo cinese, visto che anche lo scorso anno il numero diciannove del mondo si era fermato ad un passo dalla finale. Oggi Musetti ha superato nel proprio quarto di finale il francese Adrian Mannarino con il punteggio di 6-2 5-7 6-2 dopo due ore e diciotto minuti di gioco. Adesso il tennista di Carrara affronterà il russo Alibek Kachmazov, numero 252 del mondo, proveniente dalle qualificazioni e che sta giocando il miglior torneo della carriera dopo aver battuto anche in due set il cileno Nicolas Jarry per 6-3 6-4.

Musetti ha concluso la sua partita con otto ace, vincendo il 77% dei punti quando ha servito la prima. L’azzurro ha concluso con ventisei vincenti, uno in più di Mannarino, che ha invece commesso moltissimi errori non forzati (ben 57 contro i 32 dell’avversario).

Nel primo game della partita Musetti ha subito una palla break, ma non la sfrutta, sbagliando malamente la palla corta. Il break è comunque nell’aria ed arriva nel terzo gioco, quando il toscano si procura ben altre cinque palle break. Alla fine la quinta è quella decisiva, con Mannarino che mette lungo il rovescio. Il francese fatica terribilmente nei propri turni di servizio e concede un’altra palla break nel quinto game: Musetti coglie subito l’occasione, scappando sul 4-1. L’azzurro va a chiudere la prima frazione per 6-2.

Musetti ha il controllo della partita, ma nel quarto game del secondo set si trova ad affrontare le prime palle break. L’azzurro ne annulla ben tre e tiene un delicatissimo turno di servizio. Musetti ha poi una palla break nel game successivo, ma manca la risposta di rovescio. Si va avanti seguendo il ritmo dei turni in battuta ed il tie-break sembra certo, ma proprio nel dodicesimo game Musetti si fa recuperare da 30-0 e Mannarino chiude al primo set point sul 7-5 dopo un’ottima risposta di rovescio.

Equilibrio ad inizio terzo set, che viene interrotto nel quinto gioco. Musetti si guadagna due palle break e sulla seconda trova un clamoroso dritto incrociato che tocca la riga. Da quel momento la partita cambia, perché il toscano non si ferma più ed ottiene un altro break nel settimo gioco, scappando in maniera definitiva. Musetti chiude 6-2 e conquista l’accesso alla semifinale.