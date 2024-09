Quando torna Luna Rossa? Sabato da urlo contro American Magic e Ineos: programma, orari, tv, streaming

Giornata di riposo a Barcellona, dove si sta disputando il round robin della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Luna Rossa ha vinto le prime cinque regate disputate contro gli altri Challengers e svetta saldamente al comando della classifica generale, ormai lanciata verso il primo posto che permetterà di scegliere l’avversaria nelle semifinali della manifestazione.

Luna Rossa tornerà in acqua nella giornata di sabato 7 settembre per un doppio impegno assolutamente da non perdere. I ragazzi dello skipper Max Sirena incroceranno le due compagini che occupano il secondo e il terzo posto in classifica a due successi di distacco dal sodalizio italiano: alle ore 14.00 la sfida rovente contro American Magic, mentre nella quinta e ultima regata di giornata (attorno alle ore 16.30, salvo rinvii per vento leggero o cause di altra natura) è previsto il testa a testa con INEOS Britannia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari delle prossime regate di Luna Rossa in Louis Vuitton Cup. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PROSSIME REGATE LUNA ROSSA LOUIS VUITTON CUP

Sabato 7 settembre

Ore 14.00 American Magic vs Luna Rossa – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport America’ Cup

A seguire (ore 14.45 circa) INEOS Britannia vs Alinghi – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport America’ Cup

A seguire (ore 15.20 circa) American Magic vs Orient Express – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport America’ Cup

A seguire (ore 15.55 circa) Team New Zealand vs Alinghi – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport America’ Cup

A seguire (ore 16.30 circa) Luna Rossa vs INEOS Britannia – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport America’ Cup

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Italia 1 solo per le regate di Luna Rossa, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.