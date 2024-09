Quando si saprà l’avversaria di Luna Rossa in semifinale? Data e orario della decisione di Ineos

Luna Rossa ha chiuso al secondo posto il doppio round robin della Louis Vuitton Cup 2024 di vela, andato in scena a Barcellona, in Spagna: domani, venerdì 13 settembre, alle ore 11.00 è in programma la conferenza stampa di INEOS Britannia.

L’imbarcazione britannica ha sconfitto Luna Rossa nella regata di spareggio e dunque avrà il diritto di scegliere l’avversario da sfidare in semifinale: la comunicazione arriverà proprio nella conferenza stampa di domani, mentre le regate prenderanno il via nella giornata di sabato.

I britannici sceglieranno i propri avversari tra Luna Rossa, gli elvetici di Alinghi e gli statunitensi di American Magic: automaticamente gli altri due equipaggi si sfideranno nella seconda semifinale, dato che i francesi di Orient Express sono stati eliminati al termine del doppio round robin.

PROGRAMMA CONFERENZA STAMPA INEOS BRITANNIA

Venerdì 13 settembre

Alle ore 11.00

Conferenza stampa di INEOS Britannia e comunicazione dell’avversaria scelta in semifinale tra Luna Rossa, Alinghi ed American Magic.