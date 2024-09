Quando le prossime regate di Luna Rossa? Orari secondo round robin, programma, avversarie, tv

Archiviato il primo round robin con quattro vittorie consecutive, Luna Rossa si appresta ad affrontare la seconda metà della fase a gironi con la certezza di aver già ipotecato perlomeno la qualificazione per le semifinali della Louis Vuitton Cup 2024, il torneo di selezione che stabilirà la sfidante del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup.

Il sodalizio italiano è ancora a punteggio pieno e l’obiettivo diventa dunque quello di conservare la prima posizione in classifica generale per poter scegliere l’avversaria da affrontare nella semifinale della Challenger Selection Series. Gli uomini di Max Sirena devono guardarsi le spalle da Ineos Britannia (3 punti) e da American Magic (2 punti), mentre Orient Express (1 punto) e Alinghi Red Bull Racing (0 punti) si daranno battaglia per evitare l’eliminazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei match race di Luna Rossa nel secondo round robin della Louis Vuitton Cup 2024. Tutte le regate saranno trasmesse in diretta tv su Canale 20 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); le sfide di Luna Rossa saranno trasmesse in diretta tv anche su Italia 1; prevista la diretta streaming su Mediaset Infinity, canale Youtube di America’s Cup, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PROSSIME REGATE LUNA ROSSA

Martedì 3 settembre

Seconda regata dalle ore 14.00 Team New Zealand vs Luna Rossa

Quarta regata dalle 14.00 Luna Rossa vs Orient Express

Mercoledì 4 settembre

Terza regata dalle 14.00 American Magic vs Luna Rossa

Sabato 7 settembre

Ore 14.00 Luna Rossa vs INEOS Britannia

Domenica 8 settembre

Seconda regata dalle ore 14.00 Luna Rossa vs Alinghi

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 per tutte le regate, gratis e in chiaro; Italia 1 solo per la regata di Luna Rossa, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205) per tutte le regate, per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.