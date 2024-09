Quando le prossime regate di Luna Rossa con American Magic? Oggi il giorno di riposo

Giornata di riposo a Barcellona per Luna Rossa, in vantaggio 4-1 su American Magic nella semifinale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. La serie ripartirà domani, mercoledì 18 settembre, con in programma un massimo di due regate.

Previsto il recupero di gara-6 (non disputata ieri a causa del poco vento), secondo match point a disposizione di Luna Rossa Prada Pirelli per chiudere i conti e raggiungere la finale della Challenger Selection Series. Se Patriot dovesse invece conquistare il suo secondo punto, allora le due imbarcazioni si fronteggeranno nuovamente sempre domani in gara-7. Stesso discorso per l’altra semifinale tra Ineos Britannia e Alinghi, con gli inglesi avanti 4-1 e dunque ad un solo successo dal passaggio del turno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle regate di domani valevoli per le semifinali di Louis Vuitton Cup. Tutte le sfide verranno trasmesse in diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205); prevista la diretta streaming su Mediaset Infinity, canale YouTube di America’s Cup, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO LE PROSSIME REGATE DI LUNA ROSSA CON AMERICAN MAGIC

Mercoledì 18 settembre

Ore 14.00 Gara-6: INEOS Britannia vs Alinghi – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire Gara-6: Luna Rossa vs American Magic – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire Eventuale Gara-7: Alinghi vs INEOS Britannia – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

A seguire Eventuale Gara-7: American Magic vs Luna Rossa – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA LOUIS VUITTON CUP: COME VEDERE LE REGATE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.