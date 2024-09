Quando il sorteggio dei quarti di Coppa Davis? Programma e orario: verrà stilato il tabellone

Quarti di finale, ok, ma c’è ancora una procedura da compiere per la fase finale di Coppa Davis, quella che vedrà le otto squadre qualificate a Malaga dal 19 al 24 novembre. Si tratta di quella legata al sorteggio, che non sarà integrale.

Questo perché vengono lasciate come vincolanti alcune scelte legate ai gironi. In particolare, la prima del girone A e la prima del girone C giocheranno con una seconda a scelta tra gruppo B e D. Ugualmente, la prima del girone D e la prima del girone B se la vedranno con una seconda a scelta tra gruppo A e C. Vincendo il girone, l’Italia si troverà gli USA nel proprio lato di tabellone, arrivando seconda finirà invece nella parte bassa in un quadro che ancora di definitivo ha poco.

Il sorteggio dei quarti di finale di Coppa Davis si terrà giovedì 19 settembre in orario attualmente non noto. Da definire la copertura tv e streaming dello stesso, ma normalmente il canale YouTube dell’ITF trasmette questo tipo di sorteggi.

CALENDARIO SORTEGGIO QUARTI COPPA DAVIS 2024

Giovedì 19 settembre

Orario da definire: Sorteggio fase finale

PROGRAMMA SORTEGGIO QUARTI COPPA DAVIS 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: attualmente non prevista.

Diretta streaming: attualmente non comunicata.