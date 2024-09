Qual è il record di punti nel ranking ATP? Sinner ancora lontano da Djokovic, Federer e Nadal

Jannik Sinner si è issato a quota 11180 punti nel ranking ATP dopo la vittoria agli US Open, diventando, nel giro di 48 ore, prima l’ottavo giocatore a superare i 10000 punti e poi il quinto ad infrangere la barriera degli 11000. Nella storia, però, in tre hanno infranto anche quota 15000: si tratta del serbo Novak Djokovic, dell’elvetico Roger Federer, e dello spagnolo Rafael Nadal.

Il record assoluto è del balcanico, l’unico capace di sfondare quota 16000 e sfiorare i 17000, attestandosi a quota 16950 nel giugno 2016. All’epoca Djokovic, infatti, era il detentore di tutti i quattro tornei del Grand Slam, avendo vinto nel 2015 a Londra e New York e nel 2016 a Melbourne e Parigi.

Ha soltanto sfiorato quota 16000, invece, l’elvetico, che nel novembre 2006, raggiunse quota a 15903 vincendo in quella stagione gli Australian Open, Wimbledon, gli US Open e le ATP Finals. Federer inoltre era il finalista perdente al Roland Garros, ed aveva trionfato anche ad Indian Wells, Miami, in Canada ed a Madrid (Masters 1000).

In questa particolare graduatoria, infine, si piazza al terzo posto l’iberico Rafael Nadal, capace di totalizzare 15390 punti il 20 aprile 2009. Jannik Sinner ed il britannico Andy Murray, invece, hanno sfondato quota 11000, infine Pete Sampras, Daniil Medvedev ed Andre Agassi hanno superato in carriera i 10000.