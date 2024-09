Perché Lorenzo Musetti guadagna virtualmente 2 posizioni nel ranking ATP nonostante la sconfitta con Shang

Lorenzo Musetti è stato sconfitto in finale nel tabellone principale dell’ATP 250 di Chengdu: nel ranking mondiale l’azzurro ha scartato i 90 punti ottenuti lo scorso anno, mentre ne ha incamerati 165 in tutto in questa edizione, grazie al nuovo sistema di attribuzione dei punti ATP entrato in vigore ad inizio stagione.

Rispetto al ranking rilasciato lunedì 16, nel quale era 19° a quota 2345, Musetti ha dunque guadagnato 75 punti netti ed una posizione, salendo a quota 2420, al 18° posto, scavalcando il francese Ugo Humbert. L’azzurro, però tornerà in campo già a partire da giovedì 26 nell’ATP 500 di Pechino.

Lo scorso anno, a Pechino, Musetti sì è fermato agli ottavi, guadagnando 45 punti: in caso di sconfitta al primo turno in Cina, però, l’azzurro recupererebbe i 25 punti degli ottavi di finale dell’ATP 250 di Marsiglia. Musetti dunque ripartirà a Pechino da quota 2400, al 17° posto virtuale, avendo la certezza di scavalcare Sebastian Korda.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI 2 OTTOBRE

Ranking lunedì 16 settembre: 2345, 19° posto.

Punti da scartare martedì 24 settembre: 90 (Chengdu 2023).

Punti da incamerare martedì 24 settembre: 165 (Chengdu 2024).

Ranking martedì 24 settembre: 2420 punti, 18° posto.

Punti da scartare mercoledì 2 ottobre: 45 (Chengdu 2023).

Punti da incamerare mercoledì 2 ottobre: quelli di Pechino, oppure recupero dei 25 di Marsiglia 2024.

Ranking virtuale prima di Pechino: 2400 punti, 17° posto (scavalcato lo statunitense Sebastian Korda).