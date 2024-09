Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri si impongono nella rhythm dance al Lombardia Trophy

Charléne Guignard e Marco Fabbri ricominciano da 87.45. La coppia di danza pilastro della Nazionale italiana di pattinaggio di figura ha dominato in lungo e in largo la rhythm dance del Lombardia Trophy, prima gara della stagione senior inserita nel circuito delle ISU Challenger Series 2024-2025, sfoggiando come sempre la solita qualità fuori dalla norma negli elementi e lasciando presagire ottime cose in chiave futura.

Nello specifico gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno performato su un medley di musiche di Wilson Pickett e Stevie Wonder, facendo il vuoto in ogni difficoltà. Bene in tal senso la sequenza di twizzles, chiamata di livello 4 come il davvero suggestivo sollevamento rotazionale.

Raccogliendo poi livello 2-3 nella serie di passi sulla midline e livello 3 nel pattern step, gli azzurri si sono attestati in quota 87.45 (49.74, 37.71), staccando di diciassette lunghezze gli statunitensi Leah Neset-Artem Markelov, secondi con 70.77 (39.85, 30.92) davanti ai connazionali Annabelle Morozov-Jeffrey Chen, attualmente terzi a 70.18 (40.06, 30.12).

Leggermente più staccati gli altri binomi italiani. Leia Dozzi-Pietro Papetti sono infatti noni con il punteggio di 61.04 (36.64, 26.40), precedendo Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba, decimi a 57.92 (33.31, 24.61). Undicesimo posto infine per Carlotta Argentieri-Francesco Riva con 52.93 ( 25.59, 22.32).

La danza libera si disputerà domani, domenica 15 settembre, a partire dalle ore 19:00.

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO