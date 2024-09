Pattinaggio artistico: manca sempre meno al ritorno sul ghiaccio di Daniel Grassl

Manca sempre meno e tornerà sul ghiaccio uno degli atleti più rappresentativi del movimento del pattinaggio artistico italiano. La prossima settimana infatti Daniel Grassl farà il suo debutto stagionale dopo un’intera annata sportiva passata fuori dalle competizioni, complice l’autosospensione a partire dal settembre 2023 causata da una questione davvero intricata riguardante tre controlli antidoping mancati durante il suo trasferimento in Russia alla corte di Eteri Tutberidze.

Ad ospitare il came back del talento altoatesino sarà la città kazaka di Astana, nel contesto dell’ormai tradizionale Denis Ten Memorial, evento inserito nel circuito di seconda fascia ISU Challenger Series 2024/2025 in programma dal 3 al 6 ottobre.

Sarà un impegno particolarmente significativo per valutare finalmente in uno scenario competitivo le attuali condizioni di forma dell’azzurro che, in queste settimane, ha comunque sfoggiato ai suoi follower di Instagram degli elementi di salto di alto profilo. Tra la concorrenza si dovrà certamente temere il georgiano Nika Egadze, così come l’imprevedibile padrone di casa Mikhail Shaidorov e l’azero Vladimir Litvintsev.

L’atleta, dall’anno scorso seguito a Torino da Edoardo De Bernardis, presenterà per la prima volta i suoi due nuovi programmi, pattinati rispettivamente su “Nocturne No 20 in C-Sharp Minor” di Frederic Chopin e su una selezione mista incentrata sul tema di “Billy Elliot“. Ricordiamo che nella stessa gara ci saranno anche Lara Naki Gutmann e Sarina Joos oltre che i danzatori Victoria Manni-Carlo Roethlisberger.