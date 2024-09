Pattinaggio artistico: Conti-Macii aprono la stagione con il nuovo personal best. Azzurri avanti al Lombardia Trophy

Parte con il botto la stagione 2024-2025 di Sara Conti-Niccolò Macii. La coppia d’artistico azzurra si è infatti portata in testa della classifica dopo lo short del Lombardia Trophy 2024, evento inserito nel circuito ISU Challenger Series e in scena questa settimana al centro IceLab di Bergamo, ben figurando in un contesto altamente competitivo.

Una prova senza errori quella dei ragazzi seguiti da Barbara Luoni, apertasi con il triplo twist (livello 4) e proseguita poi con il triplo rittberger lanciato e con il triplo salchow side by side. Ottimo poi il sollevamento del gruppo 4, chiamato con il massimo del livello così come la serie di passi. Di livello 3 invece la spirale e la trottola d’insieme. Tutti elementi che hanno consentito loro di stampare il nuovo personal best nel segmento (nonché nuovo record italiano), arrivando a 75.67 (40.35, 34.40.35) arginando i fuoriclasse nipponici Riku Miura-Ryuichi Kihara, al momento secondi con 73.53 (39.28, 34.25) dopo aver sporcato il triplo toeloop in parallelo, viziato da una rotazione sul quarto.

Buona anche la prestazione di Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini che, malgrado una leggera imperfezione nel triplo lutz lanciato, hanno sfiorato quota 70 accomodandosi al terzo posto con 69.11 (37.26, 31.85). Da segnalare infine la sesta moneta di Irma Caldara-Riccardo Maglio, i quali hanno raggiunto 52.73 (28.39, 24.34).

Il programma libero si disputerà domani, domenica 15 settembre, a partire dalle ore 12:45