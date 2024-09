Pattinaggio artistico a rotelle, l’Italia domina anche negli obbligatori: gli azzurri vincono tutto alla World Cup

Finisce nel migliore dei modi la stagione iridata dell’Italia del pattinaggio artistico a rotelle. Dopo il “cappotto” compiuto nelle discipline tradizionali Senior del quad ai World Skate Games, gli azzurri hanno infatti dominato anche la World Cup dedicata alla specialità degli obbligatori, evento andato in scena questa settimana sempre in Italia, nello specifico a Prato.

In una delle gare più difficili del lotto, quella Senior femminile, le nostre ragazze hanno messo a referto una straordinaria doppietta. Merito di Ilaria Berretti, vincitrice con il buon margine di 120.800 convincendo nella somma dei tre esercizi quattro giudici su cinque e precedendo Desireé Cocchi, la quale ha coronato il sogno di salire sul podio mondiale ottenendo 115.800 difendendosi dagli attacchi della competitiva teutonica Alina De Silva, sul gradino più basso con 114.200. Da segnalare anche la quinta posizione di Lucrezia Zago con 11.200.

Straordinario uno-due anche in campo maschile con il trionfo di Federico Burracchi, autore di un bellissimo confronto con Luca Innocenti, poi battuto per pochi decimi, come dimostra il punteggio di 115.600 contro i 115.200 del diretto avversario. Non lontano il brasiliano Felipe Werle, terzo con 113.900. Quinta posizione invece per Federico Trento con 104.000

Italia protagonista anche in ambito Junior con Sara Dinoi, prima classificata con 109.600 precedendo Diletta Rocchi, seconda on 110.400 battagliando con l’argentina Valentina Coppa Bessolo, terza con 110.00. Ai piedi del podio poi Carlotta Corso con 109.800.

Andrea Zazzaroni ha infine vinto la prova junior maschile, superando in volata con 110.400 lo statunitense Sean Folsten, al posto d’onore con lo score di 110.100. Più staccato invece il brasiliano Kevin Joel Leite (104.500), mentre Niccolò Mariotti si è dovuto accontentare della quarta moneta con 98.100.

L’annata sportiva 2024 di pattinaggio artistico a rotelle volge quasi al termine. All’appello manca infatti la Coppa Europa, quest’anno pianificata dal 5 al 13 settembre in quel di Zurigo.