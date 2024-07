Pattinaggio artistico a rotelle: Mills-Cortini dominano lo short delle coppie agli Europei 2024

Si conclude un’altra lunga giornata in quel di Fafe, località del Portogallo che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico a rotelle. Ad emergere in modo predominante in chiave Italia sono state le coppie d’artistico, con nota di merito per Micol Mills-Tommaso Cortini, i quali si sono piazzati ampiamente in testa alla classifica dopo lo short nella massima categoria dopo il corto.

Gli azzurri – che possono sfruttare la rassegna continentale come test per i World Skate Games – hanno conquistato un punteggio totale di 74.22 (54.72, 21.50) maturato grazie a una performance dove, al netto di un errore nel doppio axel, hanno ben figurato nell’esecuzione dei due sollevamenti Venerucci e vite reverse, entrambi di livello 4 così come la spirale. Atterrando inoltre un triplo rittberger con qualche sbavatura ed eseguendo la trottola combinata, i detentori del titolo nazionale hanno messo in ipoteca il primo posto distanziandosi di oltre venti lunghezze su Ilaria Mattioli-Lorenzo Tommasi, secondi con 53.02 (35.27, 18.75) davanti a Gloria Di Bella-Alessandro Bozzini, terzi con 51.66 (33.58, 18.08) anche a causa di un passaggio vuoto nella trottola combinata, chiamata no level.

In campo Junior da segnalare poi il dominio di Angelica Polli- Josè Enrico Inglese, leader con 49.27 (34.44, 15.83) superando Alessia Berto-Thomas Lauri, secondi con 37.34 (20.67, 16.67).

Alto livello nel segmento breve della specialità individuale maschile, dove l’iberico Hector Diez Severino ha sfoggiato l’artiglieria pesante attestandosi sopra quota 90 punti. La furia rossa, mandando in positivo cinque dei sei elementi del layout, si è spinto in quota 92.97 (66.56, 26.41) realizzando il doppio axel e la più che proficua combinazione triplo flip/triplo toeloop/triplo loop. Ruotando solo di due giri il loop singolo, lo spagnolo ha poi passato in rassegna le trottola combinata, la sequenza di passi e la trottola singola, scavando un solco molto profondo sulla concorrenza. Il primo inseguitore è infatti il padrone di casa Diogo Antonio Craveiro, anche lui con uno short di alto profilo ma leggermente attardato a causa di un errore nella trottola singola finale, sbavatura che ha inchiodato il suo score a 84.08 (59.67, 24.41), due unità un più dell’altro spagnolo Lucas Yanez Perez, terzo con 82.82 (61.48, 21.34) grazie ad una prestazione pulita.

Più staccati al momento i nostri ragazzi, alle prese con una gara ostica: Mirko Mazzo, ad eccezione di un problema nella trottola combinata, si è portato in quarta posizione con 71.43 (50.76, 20.67), mentre Luca Innocenti occupa la sesta piazza con 67.43 (47.43, 20.00) e Marco Giustino la settima con 64.47 (42.64, 21.8) commettendo delle imprecisioni negli elementi di maggior valore.