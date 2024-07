Pattinaggio artistico a rotelle, Europei 2024: i convocati dell’Italia. Mills-Cortini guidano la truppa azzurra

Come prevedibile, non appena terminate le prove valide per le specialità libero e coppie dei Campionati Italiani 2024, il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha diramato le convocazioni per i Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna che si svolgerà quest’anno a Fafe, in Portogallo, dal 21 al 31 luglio.

Tra I big saranno della partita i neo Campioni Italiani Micol Mills-Tommaso Cortini, coppia d’artistico che avrà la possibilità di disputare un’altra competizione internazionale d’alto profilo prima dei World Skate Games di Rimini. Con loro anche Alessandro Bozzini-Gloria Di Bella e Ilaria Mattioli-Lorenzo Tommasi.

In campo maschile spicca invece la presenza di Marco Giustino, atleta d’esperienza che a Ponte di Legno, pur con qualche difficoltà, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo catturando l’attenzione del pubblico. Insieme al pugliese ci saranno inoltre il conterraneo Mirko Mazzo e Luca Innocenti. Competitiva anche la compagine femminile, formata da Giada Romiti, erza agli Italiani e pronta a condividere la gara insieme a Sara Franceschini e Federica Pizzingrilli.

Riportiamo di seguito le convocazioni, comprese anche quelle della categoria junior.

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE: I CONVOCATI DELL’ITALIA (LIBERO E COPPIE)