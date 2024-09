Pallanuoto, la Recco Waterpolo giocherà in Europa: accolta la richiesta per la Euro Cup

La Recco Waterpolo, società che ha rilevato il titolo sportivo della gloriosa Pro Recco, ha ricevuto il diritto di disputare la Euro Cup 2024-2025, ovvero la seconda competizione europea per importanza nell’ambito della pallanuoto. La compagine ligure ha incassato il via libera da European Aquatics, dopo che la Pro Recco aveva rinunciato alla partecipazione ai gironi di Champions League a causa della crisi seguita all’addio del patron Gabriele Volpi.

La Recco Waterpolo conoscerà il suo destino nei sorteggi che avranno luogo il prossimo 16 settembre e poi prenderà parte al girone preliminare, in programma dal 27 al 29 settembre. Ci saranno così quattro squadre italiane in questa manifestazione, visto che erano già state ammesse Iren Quinto, De Akker e Telimar. La compagine avrà così la possibilità di continuare a gareggiare in campo continentale, anche se a un livello inferiore rispetto a quello a cui è sempre stata abituata.

Il posto della Pro Recco in Champions League è stato preso dal Savona, già ammesso alla fase a gironi della massima competizione continentale. Brescia e Ortigia proveranno a raggiungere i liguri cercando di superare il turno di qualificazione, che andrà in scena nel corso del fine settimana.