Pallamano: Bolzano batte Fasano, Brixen e Sassari non sbagliano all’esordio

La prima giornata della stagione regolare 2024-2025 della Serie A Gold di pallamano maschile è andata ufficialmente in archivio. Tante sono state le reti e le emozioni. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Uno dei risultati incredibili è stato quello maturato a Fasano, dove i campioni d’Italia sono stati battuti in casa per 31-30 dal Bolzano, mentre Brixen e Sassari non hanno sbagliato fra le mura amiche vincendo a valanga (49-38 e 31-22) rispettivamente contro lo Sparer Eppan e il Secchia Rubiera.

Nelle altre gare invece, vi sono da registrare le affermazioni esterne del Conversano (14-23 in casa del Camerano) e del Teamnetwork Albatro (23-31 a Chiaravalle), e quelle interne del Cassano Magnago (33-24 sul Macagi Cingoli) e degli Alperia Black Devils (28-23 sul Pressano).

La classifica della Serie A Gold dopo la 1a giornata:

Brixen 2 pti, Raimond Sassari 2, Conversano 2, Cassano Magnago 2, Teamnetwork Albatro 2, Bolzano 2, Junior Fasano 0, Pressano 0, Publiesse Chiaravalle 0, Macagi Cingoli 0, Secchia Rubiera 0, Camerano 0, Sparer Eppan 0

Nel prossimo fine settimana ancora Serie A Gold, ma anche incontri riguardanti l’European Cup.