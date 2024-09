Pallamano: Albatro e Pressano mettono a segno due colpi pesanti in Serie A Gold

La seconda giornata della stagione regolare della Serie A Gold 2024-2025 di pallamano è andata in archivio, salvo per Conversano – Raimond Sassari, che si recupererà il prossimo 1° ottobre. Tanti i gol e le emozioni vissute in tutti i palazzetti d’Italia.

Da registrare ci sono le pesantissime vittorie, rispettivamente per 30-24 e 36-35, del Teamnetwork Albatro sugli Alperia Black Devils e del Pressano sul Brixen.

Poi, come altre affermazioni interne, il 25-21 del Macagi Cingoli sul Chiaravalle e il 28-26 dello Sparer Eppan sul Camerano, mentre l’unica vittoria in trasferta è arrivata con il 22-33 del Fasano sul campo del Secchia Rubiera.

Infine il pirotecnico pareggio, senza né vincitori né vinti, fra Bolzano e Cassano Magnago: un emozionante 29-29.

La classifica aggiornata: Raimond Sassari 4 pti, Teamnetwork Albatro 4, Cassano Magnago 3, Bolzano 3, Brixen 2, Junior Fasano 2, Conversano 2*, Alperia Black Devils 2, Pressano 2, Macagi Cingoli 2, Sparer Eppan 2**, Camerano 0, Publiesse Chiaravalle 0, Secchia Rubiera 0

*una partita in meno

**una partita in più