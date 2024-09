Pagelle Vuelta a España 2024: impresa per Berrade, malissimo la Soudal-QuickStep con Landa

PAGELLE DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

Urko Berrade, voto 10: a 27 anni arriva il trionfo più bello della carriera, forse anche in maniera inaspettata. Era probabilmente la terza carta da giocare per la Equipo Kern Pharma, ci prova da lontano e trova il colpaccio da finisseur con lo scatto vincente a 5 km dal traguardo. Un sogno che si avvera.

Mauro Schmid, voto 8: finale di Vuelta in super crescendo per il campione svizzero che sembra aver ritrovato la forma migliore della carriera. Anche oggi però solo un piazzamento, manca solo la vittoria.

Equipo Kern Pharma, voto 10: chi l’avrebbe mai detto? Sono tre le vittorie per la compagine Professional iberica nel Grande Giro di casa. Dopo la doppietta di Castrillo anche il trionfo di Berrade, condito dal podio di Miquel. Veramente tre settimane che entrano nella storia.

Max Poole, voto 7,5: continua ad andare ininterrottamente all’attacco il britannico e continua a piazzarsi. Quarta top-5 in questa Vuelta, cinque volte tra i primi dieci.

Ben O’Connor, voto 7: non è assolutamente il favorito per il successo finale, rischia anche di perdere il podio, ma l’australiano a tre tappe dal termine si ritrova in Maglia Rossa, comunque vada sarà stato straordinario.

Soudal-QuickStep, voto 4: una tappa dove lo squadrone belga sbaglia tutto il possibile. Landa va in difficoltà in salita, perde oltre tre minuti dai rivali in classifica generale, nel frattempo davanti per il Wolfpack si trovano Pedersen ed il nostro Mattia Cattaneo che vengono fermati di forza per supportare il capitano ormai sprofondato.