Pagelle GP Singapore F1 2024: Norris domina col brivido, Leclerc e Verstappen ottengono il massimo

PAGELLE GP SINGAPORE F1 2024

Lando Norris (McLaren) 8.5 – Terza vittoria stagionale con il brivido per il britannico. Il connubio con la MCL38 dal venerdì è stato straordinario, ma in tre circostanze Lando ha rischiato di fare la frittata. Tuttavia, una vittoria importante per il morale e anche per rafforzare la propria candidatura a principale competitors di Max Verstappen.

Max Verstappen (Red Bull) 8 – Non vince da otto gare e Singapore continua a essere un tabù, ma può uscire dall’abitacolo della RB20 soddisfatto. Sì, perché portarsi a casa un secondo posto va bene, considerate tutte le difficoltà del caso. Il suo margine di vantaggio è ancora molto rassicurante (+52) e a Lando potrebbe non bastare vincere tutte le gare…

Oscar Piastri (McLaren) 7.5 – Qualifiche non da ricordare, mentre gara molto solida. L’australiano dimostra che la domenica è sempre estremamente consistente e il terzo gradino sul podio di Marina Bay è una conferma. Punti importanti per la scuderia, che ha rafforzato il primato tra i costruttori, portando a 41 punti il margine nei confronti di Red Bull.

George Russell (Mercedes) 7 – W15 non brillante, ma bravo il britannico a stringere i denti e a conquistare un quarto posto di volontà e di grinta. Certo, Toto Wolff avrebbe sperato nel podio, ma la prestazione della macchina di Brackley non c’era.

Charles Leclerc (Ferrari) 8 – Dopo il disastroso sabato non si poteva fare di meglio. Partiva nono il monegasco e concludere quinto, nei tubi di scarico di Russell, è la conferma che la velocità in gara ci fosse, ma nello stesso tempo nel time-attack si è sbagliato in maniera clamorosa. Un riscontro finale, che visto quanto fatto da McLaren, può scrivere la parola fine alle ambizioni della Rossa di lottare per il titolo costruttori (-75 punti).

Carlos Sainz (Ferrari) 6.5 – Partenza non brillante dello spagnolo che precipita in dodicesima posizione ma poi, grazie a una buona strategia e a bei sorpassi, è risalito al settimo posto. Pesantissimo, chiaramente, l’errore nella Q3 di ieri, ma qui vale lo stesso ragionamento fatto per Leclerc. Sui circuiti cittadini la track position è fondamentale e la Ferrari si è persa quanto più contava.

Lewis Hamilton (Mercedes) 5.5 – Solo sesto il britannico e nei guai anche per una strategia scellerata della Mercedes. Le mescole dure hanno affossato la gara dell’asso nativo di Stevenage e la prova da comprimario non faceva parte dei piani.

Sergio Perez (Red Bull) 5 – Tornato nel suo stato da ectoplasma il messicano. Dopo aver mostrato segnali di vitalità il venerdì, Checo tra ieri e oggi non si è mai visto e il suo decimo posto, valutato in relazione al secondo di Verstappen, alimenta ulteriormente delle perplessità sul suo conto.