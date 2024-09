Orient Express saluta la Louis Vuitton Cup. Altra prova di forza di Ineos Britannia

Orient Express non riesce nell’impresa, perde anche con Ineos Britannia e viene ufficialmente eliminata dalla Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. La barca francese chiude dunque al quinto e ultimo posto il round robin con una sola vittoria (al debutto contro Alinghi) e 7 sconfitte, mancando il pass per le semifinali della Challenger Selection Series.

Con questo risultato si delinea quindi il quadro delle semifinaliste, in attesa di scoprire quali saranno gli accoppiamenti: Luna Rossa Prada Pirelli, Ineos Britannia, American Magic e Alinghi Red Bull Racing. Ancora da stabilire il primo posto nel girone (potenzialmente decisivo il prossimo match race tra Italia e Svizzera), che garantisce la possibilità di scegliere il team da fronteggiare al prossimo turno in semifinale.

I britannici, dopo aver impressionato positivamente due giorni fa con vento sostenuto e onda formata, si sono imposti nettamente quest’oggi sui transalpini di Orient Express a Barcellona anche in condizioni di vento leggero (6-9 nodi) dimostrando un netto progresso prestazionale rispetto all’inizio della Louis Vuitton Cup.

Ben Ainslie e compagni hanno dominato la regata odierna, vincendo il duello allo start (grazie ad una maggiore accelerazione in uscita dalla linea di partenza) e gestendo alla perfezione il match race nel primo lato di bolina per poi fare il vuoto nei leg successivi. Nonostante qualche brivido nella fase conclusiva della seconda bolina a causa di un calo della brezza (6-7 nodi), Ineos Britannia non ha commesso gravi errori restando sempre sui foil e resistendo al disperato tentativo di rimonta della Francia, giunta al traguardo con un ritardo di 1’11”.