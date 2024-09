Ordine d’arrivo tappa di oggi Vuelta a España 2024: tris per Kaden Groves allo sprint

Kaden Groves fa tris in questa Vuelta a España 2024: l’australiano della Alpecin-Deceuninck vince per la terza volta nella corsa roja quest’anno e per la diciottesima volta in carriera grazie a un bellissimo sprint, più difficile rispetto ai precedenti, mettendo alla frusta i suoi compagni di squadra e battendo Pavel Bittner.

Fuga che è stata ripresa negli ultimi chilometri, con alcuni tentativi di azione nel finale che non sono andati a buon fine come quello di Victor Campenaerts, che chiuderà poi in sesta posizione la tappa, facendo una sorta di volata allungata. Terza posizione per Vito Braet davanti a Pau Miquel e Corbin Strong.

Per Ben O’Connor la maglia rossa è mantenuta senza troppe difficoltà: la tappa è stata sì piovosa, ma non ha presentato asperità sufficienti a fare realmente la differenza tra gli uomini di classifica, che si daranno appuntamento probabilmente venerdì sull’Alto de Moncalvillo.

VUELTA A ESPAÑA 2024, ORDINE D’ARRIVO DICIASSETTESIMA TAPPA

1 Groves Kaden Alpecin-Deceuninck 180 03:32:14

2 Bittner Pavel Team dsm-firmenich PostNL 130 + 00

3 Braet Vito Intermarché-Wanty 95 + 00

4 Miquel Delgado Pau Equipo Kern Pharma 80 + 00

5 Strong Corbin Israel-Premier Tech 60 + 00

6 Campenaerts Victor Lotto Dstny 45 + 00

7 Planckaert Edward Alpecin-Deceuninck 40 + 00

8 Le Berre Mathis ARKEA-B&B HOTELS 35 + 00

9 Livyns Arjen Lotto Dstny 30 + 00

10 Berasategi Xabier Euskaltel-Euskadi 25 + 00

11 Schmid Mauro Team Jayco-AlUla 20 + 00

12 Poole Max Team dsm-firmenich PostNL 15 + 00

13 Narvaez Jhonnatan INEOS Grenadiers 10 + 00

14 Baroncini Filippo UAE Team Emirates 5 + 00

15 Canal Carlos Movistar Team 2 + 00

16 Martín Gotzon Euskaltel-Euskadi + 00

17 Garofoli Gianmarco Astana Qazaqstan Team + 00

18 Verona Carlos Lidl-Trek + 00

19 Soto Antonio Equipo Kern Pharma + 00

20 Affini Edoardo Team Visma | Lease a Bike + 00

21 Martin Guillaume Cofidis + 00

22 Guglielmi Simon ARKEA-B&B HOTELS + 00

23 Rodriguez Carlos INEOS Grenadiers + 00

24 Heiduk Kim INEOS Grenadiers + 00

25 Adrià Roger Red Bull-BORA-hansgrohe + 00

26 Gaudu David Groupama-FDJ + 00

27 Sweeny Harry EF Education-EasyPost + 00

28 O’Connor Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team + 00

29 Mate Luis Angel Euskaltel-Euskadi + 00

30 Teuns Dylan Israel-Premier Tech + 00

31 Valter Attila Team Visma | Lease a Bike + 00

32 Carapaz Richard EF Education-EasyPost + 00

33 Skjelmose Mattias Lidl-Trek + 00

34 Vergaerde Otto Lidl-Trek + 00

35 Roglic Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe + 00

36 Landa Mikel Soudal Quick-Step + 00

37 Mas Enric Movistar Team + 00

38 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike + 00

39 Lipowitz Florian Red Bull-BORA-hansgrohe + 00

40 Dunbar Edward Team Jayco-AlUla + 00

41 Rodríguez Óscar INEOS Grenadiers + 00

42 Paret-Peintre Valentin Decathlon AG2R La Mondiale Team + 00

43 Parra José Félix Equipo Kern Pharma + 00

44 Umba Santiago Astana Qazaqstan Team + 00

45 Sivakov Pavel UAE Team Emirates + 00

46 del Toro Isaac UAE Team Emirates + 00

47 Rodriguez Cristian ARKEA-B&B HOTELS + 00

48 Træen Torstein Bahrain Victorious + 00

49 Küng Stefan Groupama-FDJ + 00

50 Haig Jack Bahrain Victorious + 00

51 Oliveira Nelson Movistar Team + 00

52 Yates Adam UAE Team Emirates + 00

53 Fortunato Lorenzo Astana Qazaqstan Team + 00

54 Berthet Clément Decathlon AG2R La Mondiale Team + 00

55 Owsian Lukasz ARKEA-B&B HOTELS + 00

56 Germani Lorenzo Groupama-FDJ + 00

57 Denz Nico Red Bull-BORA-hansgrohe + 00

58 Frigo Marco Israel-Premier Tech + 00

59 Martinez Daniel Red Bull-BORA-hansgrohe + 00

60 Pacher Quentin Groupama-FDJ + 00

61 Ballerstedt Maurice Alpecin-Deceuninck + 00

62 Aleotti Giovanni Red Bull-BORA-hansgrohe + 32

63 Kruijswijk Steven Team Visma | Lease a Bike + 36

64 Tusveld Martijn Team dsm-firmenich PostNL + 36

65 Cattaneo Mattia Soudal Quick-Step + 36

66 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step + 36

67 Rafferty Darren EF Education-EasyPost + 36

68 Oomen Sam Lidl-Trek + 36

69 Naberman Tim Team dsm-firmenich PostNL + 36

70 Gesink Robert Team Visma | Lease a Bike + 01:17

71 Meurisse Xandro Alpecin-Deceuninck + 01:34

72 Hermans Quinten Alpecin-Deceuninck + 01:34

73 Guernalec Thibault ARKEA-B&B HOTELS + 01:34

74 Gregaard Jonas Lotto Dstny + 01:34

75 Isasa Xabier Euskaltel-Euskadi + 01:34

76 McNulty Brandon UAE Team Emirates + 02:07

77 Verona Carlos Lidl-Trek + 02:11

78 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step + 02:11

79 Doull Owain EF Education-EasyPost + 02:44

80 Hamilton Chris Team dsm-firmenich PostNL + 02:44

81 Sütterlin Jasha Bahrain Victorious + 02:47

82 Asgreen Kasper Soudal Quick-Step + 03:11

83 Hollmann Juri Alpecin-Deceuninck + 03:11

84 Berrade Urko Equipo Kern Pharma + 03:11

85 Champion Thomas Cofidis + 03:11

86 van den Berg Julius Team dsm-firmenich PostNL + 03:11

87 De Marchi Alessandro Team Jayco-AlUla + 04:04

88 Shaw James EF Education-EasyPost + 04:20

89 Cepeda Alexander EF Education-EasyPost + 04:24

90 Tejada Harold Astana Qazaqstan Team + 04:55

91 Riccitello Matthew Israel-Premier Tech + 05:14

92 Bizkarra Mikel Euskaltel-Euskadi + 05:14

93 Riesebeek Oscar Alpecin-Deceuninck + 05:14

94 Meintjes Louis Intermarché-Wanty + 06:46

95 Leijnse Enzo Team dsm-firmenich PostNL + 07:21

96 Gradek Kamil Bahrain Victorious + 07:37

97 Thompson Reuben Groupama-FDJ + 07:37

98 Sepulveda Eduardo Lotto Dstny + 07:37

99 Castrillo Pablo Equipo Kern Pharma + 07:37

100 Geoghegan Hart Tao Lidl-Trek + 07:37

101 Knox James Soudal Quick-Step + 07:37

102 Leemreize Gijs Team dsm-firmenich PostNL + 07:37

103 Lazkano Oier Movistar Team + 07:37

104 Bou Joan Euskaltel-Euskadi + 10:02

105 Vine Jay UAE Team Emirates + 10:02

106 Brussenskiy Gleb Astana Qazaqstan Team + 10:02

107 Iribar Unai Equipo Kern Pharma + 10:02

108 Ruiz Ibon Equipo Kern Pharma + 10:02

109 De Gendt Thomas Lotto Dstny + 12:46

110 Sheehan Riley Israel-Premier Tech + 12:46

111 Lecerf William Junior Soudal Quick-Step + 12:46

112 Marit Arne Intermarché-Wanty + 13:49

113 Petilli Simone Intermarché-Wanty + 13:49

114 Miholjevic Fran Bahrain Victorious + 13:49

115 Engelhardt Felix Team Jayco-AlUla + 13:49

116 Huys Laurens ARKEA-B&B HOTELS + 13:49

117 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team + 13:49

118 Arcas Jorge Movistar Team + 13:49

119 Gamper Patrick Red Bull-BORA-hansgrohe + 13:49

120 Vlasov Aleksandr Red Bull-BORA-hansgrohe + 13:49

121 Raisberg Nadav Israel-Premier Tech + 13:49

122 Zana Filippo Team Jayco-AlUla + 13:49

123 Rubio Einer Movistar Team + 13:49

124 Lafay Victor Decathlon AG2R La Mondiale Team + 13:49

125 Quintana Nairo Movistar Team + 13:49

126 Herrada Jesus Cofidis + 13:49

127 Bystrøm Sven Erik Groupama-FDJ + 13:49

128 Bennett George Israel-Premier Tech + 13:49

129 Moniquet Sylvain Lotto Dstny + 13:49

130 Vergallito Luca Alpecin-Deceuninck + 13:49

131 Rivera Brandon INEOS Grenadiers + 13:49

132 Juaristi Txomin Euskaltel-Euskadi + 13:49

133 Schelling Ide Astana Qazaqstan Team + 13:49

134 Pedersen Casper Soudal Quick-Step + 13:49

135 Izagirre Ion Cofidis + 13:49

136 Soler Marc UAE Team Emirates + 13:49

137 Taaramäe Rein Intermarché-Wanty + 16:59

138 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team + 16:59

139 Vinokurov Nicolas Astana Qazaqstan Team + 16:59

140 Bouchard Geoffrey Decathlon AG2R La Mondiale Team + 19:13

141 Gutiérrez Jorge Equipo Kern Pharma + 21:10