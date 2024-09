Olimpia Milano-Virtus Bologna basket oggi: orario finale Supercoppa Italiana, dove vederla in tv e streaming

La sfida infinita: ogni trofeo che si assegna in Italia se lo giocano queste due, fantastiche, eccezionali squadre. L’Olimpia Milano e la Virtus Bologna sul parquet della Unipol Arena di Casalecchio di Reno vanno a giocarsi il primo titolo della stagione 2024-2025.

Da una parte i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano, che in semifinale hanno sconfitto la Reyer Venezia per 73-62 con un Nikola Mirotic dominante. Supercoppa che per Milano manca dal 2020: di conseguenza la formazione meneghina vorrà tornare a mettere in bacheca dopo un po’ di astinenza.

Dall’altra parte c’è la Virtus Bologna che ha l’onore di giocare questa Supercoppa in casa e ha vinto questo trofeo nelle ultime tre edizioni. La semifinale è stata tutt’altro che scontata contro Napoli 96-87, risolvendo la questione una volta per tutte solo nel quarto quarto.

La Supercoppa Italiana di basket 2024 tra Olimpia Milano e Virtus Bologna è prevista alle 18.00 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno e sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale Nove (9 dgt) e DMAX (52 dgt) e su Eurosport 2 per gli abbonati.

SUPERCOPPA ITALIANA BASKET OGGI

Domenica 22 settembre

Ore 18.00 – Olimpia Milano-Virtus Bologna

OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Nove e DMAX, per gli abbonati su Eurosport 2

Diretta streaming: nove.tv, dmax.it, Discovery Plus, DAZN, Sky Go