Basket, Milano vince la Supercoppa Italiana 2024! Battuta Bologna ai supplementari

Si è appena conclusa all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno la finalissima della Supercoppa Italiana 2024 di basket e sul parquet emiliano sono scese in campo l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna, per quella che era anche la prima rivincita ufficiale dopo la finale scudetto della scorsa stagione. E a trionfare è stata l’Olimpia Milano, al termine di una sfida intensissima e che ha avuto bisogno di un supplementare.

Avvio molto forte delle due difese, che limitano gli attacchi delle due squadre, ma poco alla volta è soprattutto la Virtus Bologna a trovare soluzioni in attacco, con Clyburn che con due triple regala il primo allungo della partita sul 15-7, con Milano che fatica veramente troppo nel costruire azioni offensive. Continua a spingere la squadra di casa, con Pajola che trova anche una tripla importante, mentre l’Olimpia si affida solo a Nebo per muovere il tabellino. Si chiude così un primo quarto dove Bologna ha giocato meglio e comanda 26-17.

Non cambia la musica a inizio secondo quarto, con Milano che non trova la mira da oltre l’arco, si incaponisce a giocare individualmente e non segna. Dall’altra parte, invece, è più squadra Bologna che trova diverse soluzioni e con Polonara allunga e tocca il +15 dopo neanche 14 minuti di gioco. Due bruttissime palle perse dalla Virtus nella seconda metà del quarto regalano due possessi a Milano che può tornare in singola cifra di svantaggio, ma nel finale Dimitrijevic manca la tripla del -6 e Bologna che va al riposo avanti 47-36.

Cambia ritmo in attacco l’Olimpia a inizio ripresa, con Dimitrijevic e Mirotic sugli scudi, mentre in difesa la squadra di Messina alza l’intensità, obbliga all’errore Bologna e con un parziale di 12-6 torna a -5 dopo poco più di 4 minuti di gioco nel terzo quarto. Virtus che si innervosisce, arriva il fallo tecnico a Belinelli e Milano che torna a -2. Due liberi di uno scatenato Mirotic firmano il pareggio e servono due liberi di Pajola per fermare l’emorragia per la Virtus. Ma subito arriva un rimbalzo offensivo e canestro e poi palla recuperata e canestro in contropiede di Josh Nebo e Milano che si trova avanti. Ma nel finale si ritrova la Virtus Bologna, che trova due triple con Polonara e Tucker e riallunga sul +6 a 1’ dalla fine del quarto. Risponde il solito Mirotic, ma ancora Bologna segna e si va all’ultimo stop sul 69-64 per la Virtus.

L’ultimo quarto inizia con la Virtus che fa subito tre falli in un minuto e rischia di complicarsi la vita. E una tripla di Dimitrijevic firma il nuovo pareggio e tutto da rifare all’Unipol Arena. Molto nervosismo sul parquet, con prima un tecnico a Shields e dopo a Mirotic, con Bologna che sfrutta il momento per provare a riallungare a metà ultimo quarto. Si lotta, però, ancora punto su punto, con l’Olimpia che non alza bandiera bianca e a 90” dalla fine arriva la tripla di Mirotic che vale il +3 per Milano. Risponde la Virtus, torna avanti con un Polonara scatenato, ma Nebo schiaccia il pareggio a 5” dalla fine. Non trova la tripla Clyburn, difende bene Milano e si va ai supplementari sull’84-84.

Supplementari che Milano gioca senza Mirotic, out per 5 falli, mentre dall’altra parte è scatenato Polonara che porta subito avanti i suoi. Feroci proteste di Nebo per un presunto fallo su una schiacciata stoppata e arriva l’ennesimo tecnico del match. Ancora una tripla di Polonara e +5 Bologna. LeDay firma la tripla che riporta l’Olimpia sotto, poi è ancora lui dalla lunetta a impattare il risultato a 1’ dalla sirena. E arriva anche la tripla di Bolmaro per il parziale di 8-0 per Milano, ma protagonista è LeDay, che ruba un’altra palla a 20” dalla fine, con l’argentino che poi dalla lunetta firma il +5. Palla rubata da Shields, ma clamorosa schiacciata sbagliata da Nebo e la tripla di Clyburn tiene vivo il match a 3”3 dalla sirena. Liberi per Shields a 1” dalla fine, fa zero su due, ma non può fare più nulla la Virtus e Milano vince 98-96.