Nuoto, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato protagonisti in Coppa del Mondo

Si torna in gara. C’è per la chiusura del 2024 da pianificare e in ambito natatorio la manifestazione di riferimento saranno i Mondiali di vasca corta a Budapest (10-15 dicembre). Una competizione a cui prenderà parte anche l’asso francese Leon Marchand che, dopo aver dato spettacolo con le sue imprese ai Giochi di Parigi (5 medaglie, di cui 4 d’oro), vorrà lasciare il segno anche nella manifestazione iridata.

In casa Italia non si vorrà stare a guardare. Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi guideranno un gruppo di atleti che sarà sui blocchetti di partenza della Coppa del Mondo di nuoto. Parliamo di tre tappe: 18-20 ottobre a Shanghai (Cina), 24-26 ottobre a Incheon (Corea del Sud); 31 ottobre-2 novembre a Singapore. Ci saranno anche Alberto Rzzetti, Benedetta Pilato e Lorenzo Mora a mettersi in evidenza.

Ceccon e Martinenghi, oro alle Olimpiadi nei 100 dorso e nei 100 rana, affronteranno questa stagione post olimpica con la voglia di confermarsi e magari anche di sperimentare, come nel caso del veneto che potrebbe aprire sempre di più ai 200 dorso o ad altre distanze. Per Pilato, quarta nei 100 rana ai Giochi, il desiderio di proseguire su quella scia di Parigi per essere sempre più competitiva a livello internazionale.

Nel caso di Razzetti, il confronto con campioni di alto livello è lo stimolo per migliorarsi nei propri punti deboli e per lui è il dorso nei misti. Dorso in cui Mora vorrà ritrovarsi dopo un’annata complicata.