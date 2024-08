Calendario nuoto artistico oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 9 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 9 agosto, il programma del nuoto artistico a queste Olimpiadi di Parigi 2024 propone il programma tecnico del duo. Dopo le routine delle squadre che si sono susseguite nei primi tre giorni di gare della danza in vasca ai Giochi, è il momento delle prove riservate alle coppie e per l’Italia ci saranno Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero.

Le due azzurre vorranno fare meglio rispetto a quanto accaduto nei giorni precedenti. Nella gara a squadre il Bel Paese non si è distinto particolarmente, commettendo degli errori nel corso delle routine che sono andati ad affossare i punteggi attesi e sperati.

Le due ragazze nostrane, in memoria di quello storico argento nei Mondiali di Fukuoka dell’anno passato, proveranno a dare un segnale di vitalità per iniziare con un piglio molto diverso questa specialità, che poi si concluderà con la disputa del libero, sommando il punteggio della routine odierna e determinando le posizioni definitiva della classifica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del nuoto artistico e le azzurre in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NUOTO ARTISTICO OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Venerdì 9 agosto

19.30 Duo tecnico routine

AZZURRE IN GARA

19.30 Duo tecnico routine – Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero

PROGRAMMA NUOTO ARTISTICO OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.